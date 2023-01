Trotz der ersten Saisonniederlage am Samstagabend (2:3 in Amstetten) lacht Hypo Tirol von der Tabellenspitze der Austrian Volley League (AVL). Lediglich Überraschungsteam Hartberg könnte die Tiroler noch vom Platz an der Sonne stoßen. Das ist aber nur noch theoretischer Natur. Der Blick geht längst in Richtung Cup-Finale am kommenden Montag in Innsbruck.