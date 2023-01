FPÖ sieht 100 Tagen Schwarz-Rot-Stillstand, Koalitionäre kontern

Wenn man darüber nachdenkt, was die schwarz-rote Landesregierung bisher gemacht hat, muss man ehrlich zu dem Schluss kommen, dass einem so gut wie nichts einfällt.

Die Schonfrist sei nun vorbei, erklärte Abwerzger am Montag in einer Aussendung. "Wenn man darüber nachdenkt, was die schwarz-rote Landesregierung bisher gemacht hat, muss man ehrlich zu dem Schluss kommen, dass einem so gut wie nichts einfällt", meinte der blaue Parteichef und Klubobmann und ergänzte: "Zumindest nichts für die Tiroler, für bessere Betreuung der illegalen Migranten wurde rasch gesorgt". ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle sei ein "Murmeltier im Winterschlaf", SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) bezeichnete Abwerzger als "Booking.com-Landesrat", "der außer ein paar Plätzen für illegale Migranten nichts zustande gebracht hat" und sich "ausschließlich um sich selbst" kümmere. "Es scheint, als habe er für sich selbst probeweise das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt", meinte Abwerzger lakonisch.

Nichts anfangen mit der Kritik der FPÖ konnten wenig überraschend die schwarz-roten Koalitionäre. "Von der ersten Stunde an haben wir im Landtag und hat vor allem die neue Tiroler Landesregierung konstruktiv für die Tirolerinnen und Tiroler gearbeitet, in den Gesprächen mit der Bevölkerung bekommen wir außerdem sehr viel positives Feedback und nehmen eine hohe Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit wahr", ließen die Koalitionskutscher Wolf und Fleischanderl wissen. Neben Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung – wie die Verlängerung der Fristen für den Heiz- und Energiekostenzuschuss – listeten sie auch Schritte in Bezug auf die propagierte Energiewende wie acht Millionen Euro an Förderungen für Photovoltaikanlagen sowie ein Gemeindepaket in der Höhe von 25 Millionen Euro auf.