Reichsbürger hauste mit Familie in Keller: Ermittlungen in Hadres laufen

Hadres – Im Fall eines Paares, das mit sechs Kindern illegal in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) gewohnt hat, waren die Ermittlungen am Montag weiter im Gange. Das Gebäude verfügte laut Polizei über eine eigene Wasserzuleitung und Stromversorgung, außerdem wurde ein Essensvorrat für Jahre entdeckt. Der 54-Jährige soll sich laut Medienberichten auf den Weltuntergang vorbereitet haben. Die Kinder befanden sich weiterhin in Obhut der Bezirkshauptmannschaft.