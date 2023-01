Zum Valentinstag: Singles können Kakerlaken in Zoo nach Ex-Partner benennen

Bei einer weltweiten Spendenaktion für einen texanischen Zoo können Singles sich ein wenig Genugtuung verschaffen: Sie können Kakerlaken oder Nagetiere, die an die Zootiere verfüttert werden sollen, mit den Namen ihres Ex-Partners taufen. Wer den Ex von der Racheaktion wissen lassen möchte, kann sich eine Grußkarte herunterladen.

Texas – Verlassene Singles können zum Valentinstag eine Kakerlake nach ihrem Ex-Partner benennen und an Zootiere im US-Bundesstaat Texas verfüttern lassen. Die Teilnahme an dieser kuriosen Spendenaktion sei weltweit möglich, teilte der Zoo von San Antonio am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Der Tag von Valentin ist am 14. Februar – er gilt eigentlich als Schutzheiliger der Verliebten.