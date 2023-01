Lawine in Nagano: Österreicher und Freestyle-Weltmeister Kyle Smaine ums Leben gekommen

Zwei Männer sind bei einem Lawinenabgang im japanischen Nagano ums Leben gekommen. Bei einem der Opfer soll es sich um den amerikanischen Ski-Star Kyle Smaine handeln, das zweite Opfer war ein Österreicher und lebte vermutlich in Innsbruck. Entsprechende Medienberichte wollte das Außenministerium am Abend noch nicht bestätigen.

Nagano – Bei einem Lawinenabgang in der japanischen Präfektur Nagano sind am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen, einer davon ein Österreicher. Das bestätigte Montagnachmittag das Außenministerium in Wien. Laut Medienberichten am Abend könnte es sich dabei um einen Innsbrucker handeln. Aus Rücksicht auf die Angehörigen und aus Gründen des Datenschutzes wollte das Außenamt auf TT-Anfrage am Abend allerdings keine weiteren Angaben zur Herkunft machen.