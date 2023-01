Nach Tirol das zweite Debakel für die ÖVP: Aus türkisem Bonus wurde türkiser Malus

Korruptionsermittlungen und der Abgang von Parteichef Kurz brachten der ÖVP nach zwölf türkisen Wahlsiegen erst in Tirol und nun auch in Niederösterreich schwere Verluste.

Wien – Die guten Zeiten sind vorbei für die ÖVP, auch im Kernland Niederösterreich. Die Landtagswahl am Sonntag bescherte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ein Desaster. Nicht nur die Mandats-Absolute im Landtag ist weg, sondern mit Rekord-Minus und damit erstmals unter 40 Prozent auch die seit 1945 durchgehend gehaltene Mehrheit in der Landesregierung. Der Verlust fiel mit fast zehn Prozentpunkten ebenso groß aus wie im September in Tirol.





Der (Miss-)erfolg kam mit Kurz' Auf- und Abstieg

Blickt man auf die jüngere Parteigeschichte der Volkspartei, sieht man, dass Erfolg bzw. Misserfolg bei Wahlen weitgehend mit dem Auf- und Abstieg von Ex-ÖVP-Chef und -Kanzler Sebastian Kurz einhergehen. So auch bei der niederösterreichischen Landtagswahl. Sorgte 2018 türkiser Rückenwind beim ersten Urnengang von Mikl-Leitner noch dafür, dass die absolute Mandatsmehrheit gehalten werden konnte, blies diesmal dank zahlreicher türkiser Affären ein scharfer Gegenwind.

So setzte es für die Volkspartei in Niederösterreich am Sonntag auch ein sattes Minus von 9,69 Prozentpunkten und das mit Abstand schlechteste Ergebnis der Zweiten Republik von 39,94 Prozent (vorl. Ergebnis ohne wahlkreisfremde Wahlkarten). Gehalten werden konnte nur der erste Platz, aber die absoluten Mehrheiten im Landtag und in der Landesregierung gingen verloren. Künftig brauchen die Schwarzen nicht nur einen Partner für eine Mehrheit im Landtag, sondern (erstmals seit 1945) auch für Beschlüsse in der Landesregierung.

Das schwarze Kernland ist in diesem Zusammenhang auch deshalb besonders interessant, weil der Beginn des Werdegangs von Mikl-Leitner als Landeschefin mit der Inthronisation von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef zeitlich zusammenfällt. Als nämlich Kurz im Mai 2017 bei der Landeshauptleutekonferenz in Alpbach von den schwarzen Landeschefs auf den Schild gehoben und wenig später zum Bundesparteiobmann designiert wurde, absolvierte Mikl-Leitner gerade ihren ersten Auftritt in der LH-Konferenz. Sie hatte knapp ein Monat zuvor die Staffel von ihrem Vorgänger Erwin Pröll übernommen.

Landesparteien ritten auf türkiser Welle mit

Nach der Machtübernahme von Kurz stellte sich Mikl-Leitner im Jänner 2018 erstmals als Landeschefin der Wahl – und das im Fahrwasser der Nationalratswahl 2017, deren Ausgang die ÖVP bekanntlich auf den ersten Platz und Kurz ins Kanzleramt gespült hatte. Damals gelang es der VP in Niederösterreich mithilfe des türkisen Rückenwinds die absolute Mehrheit zu halten.

Ähnlich verhielt es sich dann auch bei den darauffolgenden Landtagswahlen in den anderen Bundesländern in den Jahren 2018 bis 2021. In allen acht Urnengänge auf Landesebene bis zu Kurz' Rücktritt stand ein Plus vor dem Ergebnis der Volkspartei.

Als Kurz Kanzler wurde, konnte die ÖVP mit Mikl-Leitner in Niederösterreich die absolute Mehrheit halten. © HERBERT NEUBAUER

Im Februar 2018 hatte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) mit türkiser Wahlhilfe aus dem Bund ein Plus von 4,9 Prozentpunkten eingefahren. Auch die Landtagswahlen in Kärnten (plus 1,1 Prozentpunkte) und in Salzburg (plus 8,8 Prozentpunkte) brachten in diesem Jahr Zugewinne für die jeweiligen Landesschwarzen.

Ähnlich verlief das Jahr 2019. Nach dem Ibiza-Video und dem Platzen der türkis-blauen Koalition verbunden mit dem Einbruch der Freiheitlichen bescherten die Wahlen in Vorarlberg und in der Steiermark Erfolge. Nach einem Zugewinn von 6 Prozentpunkten bei der Nationalratswahl im September verzeichnete die Landespartei in Vorarlberg ein Plus von 1,7, die steirische Landespartei stieg gar um 7,6 Prozentpunkte in der Wählergunst.

Und auch im Jahr 2020 zeigte im Burgenland (plus 1,5) und in Wien (plus 11,2) die Tendenz der (damals) Türkisen bei den Urnengängen im Land zunächst nach oben. Nur noch leichte Zugewinne (plus 1,2) gab es dann im September in Oberösterreich – unmittelbar vor den von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeordneten Hausdurchsuchungen bei der Bundespartei und nachdem diverse Chatprotokolle von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid medial bekannt geworden waren.

Türkise Erfolgsserie endete in Tirol

Schon bei der ersten Wahl nach der Neuaufstellung der Bundes-ÖVP mit Parteichef Karl Nehammer war klar, dass die türkise Erfolgsserie zu Ende ist. Mit Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen und den Chat-Veröffentlichungen samt Rücktritt von Kurz und seiner Getreuen brachen die Umfragewerte ein, im Bund liegt die ÖVP nur noch auf Platz 3.

Das erste und dann gleich saftige Minus fuhr die VP im vergangenen Herbst in Tirol ein. Für Platters Nachfolger, Anton Mattle, setzte es im vergangenen September ein sattes Minus von fast zehn Prozentpunkten.

Zuerst setzte es im September für Platter-Nachfolger Mattle (r.) ein sattes Minus. MIkl-Leitner war am Sonntag die Nächste. © APA

Ebenso verhielt es sich nun für die VP in Niederösterreich. Dort kamen neben dem aktuellen Bundesthema Teuerung auch noch landesinterne Probleme – ORF-Affäre und Vorwürfe illegaler Parteienfinanzierung seitens SPÖ und FPÖ – dazu. Damit muss Mikl-Leitner nach dem Triumph bei ihrem ersten Antreten 2018 nun das mit Abstand größte Minus und ein Ergebnis weit unter dem bisherigen historischen Tiefststand verantworten.

Innerparteilich in Frage gestellt wurde Mikl-Leitner aber nicht, sie selbst teilte am Wahlabend mit, dass sie Landesparteichefin und Landeshauptfrau bleibe – auch wenn ihr Verlust noch ein Eck größer ausfiel als das bis dato größte Minus der VP in NÖ. Das datiert vom 16. Oktober 1988, mit minus 6,95 Prozentpunkten unter Landeshauptmann Siegfried Ludwig. Auch dieser war Landeschef geblieben – und hatte damals die Bundes-Koalition (seit 1986 Große Koalition) für den großen Verlust verantwortlich gemacht. Erst 1992 übergab er an Erwin Pröll, bei dessen erster Wahl am 16. Mai 1993 die VP nochmal verlor (3,37 Prozentpunkte) und damit ihr bisher schlechtestes Ergebnis (44,23 Prozent) einfuhr. (APA, TT.com)