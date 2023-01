Björk gibt nach 25 Jahren wieder ein Österreich-Gastspiel

Wien – Nach 25 Jahren kehrt Björk nach Österreich zurück: Am 19. September wird die isländische Ausnahmekünstlerin mit ihrer Show "Cornucopia" in der Stadthalle gastieren, kündigte Barracuda Music am Montag über Social Media an. Karten sind ab Freitag zu haben. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die 57-Jährige das Album "Fossora", das erste Großwerk seit "Utopia" von 2017. (APA)