Gedenkstättenbesuch soll für Frankreichs Schüler:innen Standard werden

Paris – Im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus will Frankreichs Regierung auch auf eine größere Sensibilisierung in jungen Jahren setzen. Schülerinnen und Schüler sollen einmal während ihrer Schullaufbahn eine Gedenkstätte besuchen, die im Zusammenhang mit Rassismus, Antisemitismus oder Antiziganismus steht, wie Premierministerin Élisabeth Borne am Montag in Paris sagte. "Bildung spielt eine Schlüsselrolle, aber um die Denkarten zu ändern, muss man selbst sehen und erkennen."