Nach Tod ihrer einzigen Tochter: Priscilla Presley will gegen Testament vorgehen

Hat sich jemand am Testament von Lisa Marie Presley zu schaffen gemacht? Die Mutter der Verstorbenen, Priscilla Presley, hat offenbar ihre Zweifel an der „Echtheit und Gültigkeit" des Dokuments. Demnach stimme unter anderem die Unterschrift mit der ihrer Tochter nicht überein.

Los Angeles – Priscilla Presley will offenbar das Testament ihrer verstorbenen Tochter Lisa Marie Presley anfechten. Am Donnerstag soll die Ex-Frau von Elvis Presley Dokumente beim Los Angeles Superior Court eingereicht haben, in denen sie eine „angebliche Änderung" des Testaments anzweifelt.





Laut den Dokumenten, die unter anderem Page Six vorliegen sollen, hat Priscilla Presley die „Echtheit und Gültigkeit" des Testaments infrage gestellt. In ihrem Antrag fechtet sie offenbar eine Änderung aus dem Jahr 2016 an. Durch diese wurden der Ex-Manager der Verstorbenen, Barry Siegel, und Priscilla Presley offenbar aus dem Treuhandvermögen entfernt und durch Lisa Marie Presleys älteste Kinder Riley Keough und Benjamin Keough als Verwalter ersetzt. Da sich Benjamin 2020 mit 27 Jahren das Leben nahm, wäre die 33-jährige Riley die alleinige Verwalterin.

„Widerruflicher Treuhandvertrag"

Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll Priscilla Presley erklären, dass sie zusammen mit Lisa Maries ehemaligen Manager bereits 1993 zum ersten Mal als Co-Treuhänder benannt wurde. Ihre Tochter habe demnach „einen widerruflichen Treuhandvertrag zu Lebzeiten" ausgefüllt, den sie 2010 noch einmal neu formulierte. Danach habe es offenbar eine Änderung gegeben, die auf 2016 datiert ist.

Priscilla Presley soll in den Unterlagen behaupten, dass die Unterschrift ihrer Tochter auf dem Dokument von 2016 „nicht mit ihrer üblichen und gewohnten Unterschrift übereinstimmt", offenbar sei sogar der Name falsch geschrieben. Zudem seien die Dokumente nicht notariell beglaubigt und die 77-Jährige sei nie über die Änderung informiert worden.