Jonas Brothers feiern "Walk of Fame"-Stern

Das amerikanische Brüder-Trio The Jonas Brothers ("Sucker") ist auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt worden. Nick (30), Joe (33) und Kevin Jonas (35) enthüllten am Montag (Ortszeit) vor Hunderten kreischenden Fans die 2745. Plakette auf dem berühmten Gehsteig Die Zeremonie war auch ein großes Familienereignis. Die singenden Brüder aus New Jersey hatten ihre Eltern, ihren jüngsten Bruder Frankie (22) sowie Ehefrauen und Kinder mitgebracht.