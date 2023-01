Van der Bellen traf in Bratislava Präsidentin Čaputová

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstagvormittag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová zusammengetroffen. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren standen Gespräche laut Präsidentschaftskanzlei zu bilateralen Fragen sowie Themen wie dem Klimawandel und der aktuellen Lage bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf dem Programm. In Folge wird Van der Bellen auch mit Premier Eduard Heger konferieren.