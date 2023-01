Baumschnitt in der Kranebitter Allee schränkt den Verkehr ein

Innsbruck – Das städtische Grünanlagenamt führt ab Samstag Baumschnitte in der Flugsicherheitszone des Innsbrucker Flughafens durch – laut Stadt aus Sicherheitsgründen und im Auftrag des Umwelt- und Verkehrsministeriums. Die betroffenen 31 Bäume in der Kranebitter Allee (Hausnummer 13 bis 83) befinden sich laut Luftfahrtgesetz in einer Sicherheitszone, stellen aufgrund ihrer Höhe ein Luftfahrthindernis dar und müssen eingekürzt werden. Mit den Arbeiten wird am 4. Februar gestartet, sie finden bis 12.2. täglich von 7 bis 19 Uhr statt. Die AnrainerInnen wurden der Stadt zufolge per Postwurfsendung informiert.