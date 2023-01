Hier kaspert der Bestatter: Gerhard Polts „A scheene Leich" in München

München – Ein Fremdkörper ist am Samstag im Schauspielhaus der Münchner Kammerspiele gelandet, eigentlich fast schon ein Meteorit. Denn wirklich nichts wirkt seit Beginn der Intendanz von Barbara Mundel dort derart deplatziert. Und dies ist ganz wertfrei gemeint! Unlängst konnte man etwa beim Stück „Joy 2022“ noch erleben, wie sich ein freundlicher älterer Herr an einem Anal-Plug erfreut und anschließend berichtet, er sei im Hauptberuf Kraftfahrer und außerdem im Bereich von nachhaltigem Tourismus unterwegs. Ein anderer Abend führte westliche Museumsleute vor, die sich afrikanische Kunst angeeignet haben. Das gelang durch eine Dauer-Live-Schalte nach Westafrika und den Einsatz von Puppen durchaus charmant und sinnlich, intellektuell jedoch herrschte ein simples Freund-Feind-Schema. Auch sonst zeigen die Kammerspiele, wie wohl kein anderes Haus im deutschsprachigen Raum, meist, wie man heutzutage wokes, fluides, anti-kolonialistisches Theater macht. Was man immer davon halten mag (häufig ist das Problem mangelnde Komplexität), jedenfalls ist die Auslastung – so der Lokalaugenschein des Rezensenten – recht verheerend. Ganz anders jetzt bei „A scheene Leich“. Da entstehen anfangs noch ein paar Probleme, weil einfach zu viele – alle! – Plätze gebucht sind, und so wird auf der Suche nach dem richtigen Sitzplatz eifrig herumgestolpert.