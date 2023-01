Lenkerin verlor in Kirchberg wegen Schnee Kontrolle und krachte in Gegenverkehr

Kirchberg – Am Montagabend ist eine junge Frau bei Kirchberg auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Die 22-Jährige war auf der B170 in Richtung Kitzbühel unterwegs. Gegen 19.20 Uhr geriet sie in einer Rechtskurve ins Schleudern. Vermutlich aufgrund der schneenassen Fahrbahn, schreibt die Polizei.