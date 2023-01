Zum „Stelldichein" bei Söder in München: LH Mattle in der Höhle des Löwen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) empfing gestern Landeshauptmann Anton Mattle (VP) in München. Es war ein Antritts-, noch kein Freundschaftsbesuch. Über allem schwebte die Causa prima: der Transit.

Landeshauptmann Anton Mattle (VP) befand sich gestern auch in einer Löwen-Höhle. Genauer gesagt in der bayerischen Staatskanzlei in München. Aus ebendieser schallte in den vergangenen Jahren Richtung Landhaus in Innsbruck lediglich eines: lautes Gebrüll des Freistaat-Löwen ob der hiesigen Lkw-Bremsen. Also der Anti-Transit-Maßnahmen. Insbesondere der im Freistaat nach wie vor mit Verve abgelehnten Lkw-Blockabfertigung an der Grenze bei Kufstein. Diese sorgt für teils kilometerlange Rückstaus auf bayerischer Seite (siehe Bild). Klagsdrohungen gegen Österreich und Klagsaufforderungen an die EU-Kommission waren die Folge.

Ministerpräsident Markus Söder hat im Herbst in Bayern eine Wahl zu schlagen. © imago

Nach gut einer Stunde saß Mattle gestern wieder im Auto. Es sei nicht die Frage, ob er Söder jetzt vom Tiroler Fahrverbotskatalog habe überzeugen können. Sein Besuch sei ein Antrittsbesuch gewesen, sozusagen „ein erstes Kennenlernen“. Er sei sehr freundlich von Söder und dem ebenso anwesenden Leiter der Staatskanzlei sowie Minister für Bundesangelegenheiten Florian Herrmann empfangen worden: „Die Stimmung war ausgezeichnet.“ Eine gewisse Grundsympathie habe er spüren können. Denn auch das sei Ziel dieses Treffens gewesen – die erkaltete Gesprächsbasis zwischen Tirol und dem Freistaat zu normalisieren.

Freilich war das Gespräch zwischen Söder und Mattle mehr als nur ein leerer Plausch. Angesprochen wurden laut Mattle grenzüberschreitende Bereiche wie etwa die Vernetzung der Unis, die wirtschaftliche Zusammenarbeit insbesondere im Inntal, der Brenner-Nordzulauf oder auch Wolf und Co., also die großen Beutegreifer. Mattle war aber auch in der Causa prima, dem Verkehrsproblem, mit einer klar abgegrenzten inhaltlichen Agenda nach Bayern gereist. Die da nach wie vor lautet: An den Tiroler Lkw-Fahrverboten wird nicht gerüttelt. Mit konkreten Lösungen kehrte Mattle nicht heim. „Die Transitproblematik wird nicht mit einem Termin gelöst werden können, das ist uns allen klar.“ Schimpfen alleine sei aber zu wenig, so der Landeshauptmann auf TT-Anfrage: „Es geht darum, Bayern als Partner zu wissen, damit wir gemeinsam in Brüssel, Berlin, Rom und Wien stärker auftreten können.“

LH Anton Mattle will nicht am Tiroler Lkw-Fahrverbotskatalog rütteln lassen. © Springer

Mit Blick auf Rom wohl Wunschdenken. Verkehrsminister Matteo Salvini schießt derzeit aus allen Rohren gen Tirol und macht mit den italienischen Frächtervereinigungen gemeinsame Sache. Salvini will die Lkw-Maßnahmen zu Fall bringen. Ob er damit auf einer Linie mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist, könnte sich diese Woche weisen. Trifft sie doch am Donnerstag Südtirols LH Arno Kompatscher. Dieser will im Vorfeld kein Thema abstecken, welches er bei Meloni ansprechen werde. Dass er aber bereit ist, Salvini die Stirn zu bieten, deutete sich dieser Tage an.

Zurück nach München. Mattle sagt, er habe die Korridormaut, das intelligente Lkw-Leitsystem sowie SLOT (buchbarer Brennerkorridor) samt nötigem Staatsvertrag bei Söder thematisiert. Die Gesprächsbereitschaft sei da, nun sollen „politische Verkehrsexperten beider Seiten“ diese Themen „partnerschaftlich prüfen“. Was Söder davon hält? Schwierig zu beantworten – dessen Presseabteilung blieb trotz Anfrage gestern stumm.