Wohnkosten in Österreich laut Agenda Austria eher niedrig

Wien – Immer wieder werde gewarnt, dass sich Teile der Bevölkerung Wohnungsmieten nicht mehr leisten könnten, schlägt die liberale Denkfabrik Agenda Austria Alarm. Begründet werde dies laut Agenda Austria damit, dass viele Mieten aufgrund der stark gestiegenen Inflation erhöht werden. Nun weist die Denkfabrik darauf hin, dass nicht nur Mieten steigen. Auch die Einkommen würden um die Inflation angehoben. So zeige eine Berechnung der Agenda Austria dass die Wohnkosten seit Jahren nahezu unverändert bei knapp einem Fünftel des verfügbaren Haushaltseinkommens liegen. Mit der aktuellen Teuerungswelle lägen die Wohnkosten gemessen am Haushaltseinkommen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2013.