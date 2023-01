27-Jährige kippte in Ehrwald nach Kollision mit Auto um

Ehrwald – Am Montagabend ist es in Ehrwald zu einem Unfall gekommen, weil zwei Autos kollidierten. Gegen 19.50 Uhr fuhr eine Österreicherin auf der B187 in Ehrwald in Richtung Garmisch-Partenkirchen. In einer Linkskurve brach der 34-Jährigen das Heck nach rechts aus. Sie versuchte gegenzulenken, woraufhin das Heck nach links ausbrach. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Pkw.