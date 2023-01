Corona-Förderungen: Noch keine Entscheidung über VP-Seniorenbund

Innsbruck – Der Seniorenbund ist ein Teil der ÖVP. Das hat der Parteien-Senat im Bundeskanzleramt (UPTS) am Montag bestätigt. Die finanziellen Folgen für die Landesverbände in Oberösterreich und in Tirol dürften jetzt weitreichend sein. Schließlich erhielt der Seniorenbund in Oberösterreich rund zwei Millionen Euro, der in Tirol 185.000 Euro an Corona-Förderungen aus dem Unterstützungsfonds (NPO) für gemeinnützige Organisationen.