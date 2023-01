Haie sind nach fünf Jahren zurück im Play-off: 7. März rot anstreichen!

Nach dem 5:2 in Laibach stehen die Haie nach fünf Jahren erstmals wieder im Play-off. Die Lust auf mehr ist aber noch lange nicht gestillt.

Innsbruck – Um 3 Uhr morgens fuhr der Haie-Bus nach dem Auswärtsmatch und „Pflichtsieg“ in Slowenien vor der Tiwag-Arena vor. Dario Winkler hatte gegen Laibach sein erfolgreiches Comeback gegeben, augenblicklich wird „nur“ Top-Angreifer Adam Helewka verletzungsbedingt vermisst.





„Es ist fein zu wissen, dass wir das Viertelfinale in den Top sechs jetzt auch mathematisch fixiert haben. Das sollte uns einen weiteren Push geben, um gegen Salzburg (nächstes Heimspiel am Sonntag; Anm.) eine große Show zu liefern. Ich spüre, dass die Jungs weiter hungrig bleiben. Die Top drei wollen wir unbedingt halten“, blickt HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe in die Runde. Ob er selbst in der kommenden Saison zu halten sei – die Haie eroberten bislang im Schnitt zwei Punkte pro Partie –, wollte er nicht näher kommentieren: „Man wird sehen. Ich möchte mich für diese herausragende Saison bei den Spielern, beim Trainerstab mit Nino (Pedevilla, Co-Trainer; Anm.), beim Management und der gesamten Organisation bedanken, die sich verbessert hat.“ Das sind aber keine Abschiedsworte, O’Keefe richtet den Fokus aufs Viertelfinale: „Es geht weiter um die Details. Wir wollen ohne Zweifel in die Play-offs gehen.“

P wie Play-offs: Fünf Jahre ist es her, dass die Haie dort vorspielten. Das bislang letzte Match gegen die Vienna Capitals, die die Haie zweimal gepickt haben, stieg am 20. März 2018. Nach einer 3:5-Heimniederlage war das 2:4 in der Best-of-seven-Serie fixiert. Neben Pedevilla standen damals auch schon Lukas Bär, Clemens Paulweber und Goalie René Swette im Kader. „Wir nehmen jetzt aber eine andere Rolle ein. Damals sind wir gezogen worden, jetzt können wir ziehen, wenn wir in den Top drei bleiben“, merkt Bär an. Das Heimrecht (Top vier) ist so gut wie fix, laut Rahmenspielplan können sich die Haie-Fans den 7. März für das erste Viertelfinal-Heimspiel notieren.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

S wie Scoring: Nico Feldner (vier Tore in den letzten fünf Spielen) explodierte zuletzt genauso wie Daniel Leavens, der im überragenden Haie-Scoring mit 166 Toren Tyler Coulter als interne Nummer drei überholte. „Wir sind breiter aufgestellt“, merkt Pedevilla an, dass die Gefahr in dieser Saison aus mehreren Linien kommt. Wen kann man auch in der neuen Saison halten? „Wir sind in Gesprächen, haben eine Liste unserer Wunschspieler deponiert, alle werden wir wie jedes Jahr nicht halten können“, erklärt HCI-Obmann Günther Hanschitz: „Jetzt genießen wir den direkten Play-off-Einzug, der an dieser Stelle fantastisch ist.“

I wie Infrastruktur: Die ist und bleibt in der „Sportstadt“ Innsbruck weniger fantastisch. Der Versuch, die Play-offs in die große Olympiahalle zu verlegen, wurde wegen fehlender Banden, Kameras etc. gleich abgewimmelt. Der Videowürfel in der Tiwag-Arena (Stichwort Lautstärke und Beschallung) ist knapp 20 Jahre alt. Die Haie feiern nächstes Jahr ihren 30. Geburtstag. Da wäre ein überfälliges Hallen-Upgrade ein passendes Geschenk. Und nach den starken Leistungen in dieser Saison mit Tausenden Fans wohl mehr als verdient ...