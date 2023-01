Spannende Vergleiche bei den Euregio-Leichtathletik-Meisterschaften

Innsbruck – Gemeinsame Sache machte der Tiroler Leichtathletikverband am Sonntag in der Innsbrucker WUB-Halle mit den Leichtathletikverbänden aus Trentino und Südtirol. Bei den Euregio-Leichtathletik-Meisterschaften wurden allerdings auch Tiroler Meisterschaften in der Allgemeinen Klasse, der U23 und der U18 ausgetragen (sieh­e Ergebnisbox links unten).