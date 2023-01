Korruption: Österreich rutschte im internationalen Ranking weiter ab

Österreich rutscht immer weiter in den Korruptionssumpf ab. Zumindest, wenn es nach dem internationalen Korruptionsindex geht. Der sieht die Alpenrepublik mittlerweile an 22. Stelle. Wie im letzten Jahr bleibt Dänemark auf Rang Eins. Am Ende der Rangliste finden sich der Südsudan, Syrien und Somalia.

Neuseeland und Finnland erzielen "ex aequo" den zweiten Platz. Die Schweiz verteidigte Rang sieben und Deutschland belegt Rang neun. Der Oman hat in diesem Jahr mit einem Minus von acht Punkten am meisten verloren. Der Staat landet auf Rang 69.