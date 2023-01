55-jähriger Skifahrer stürzte in Lech-Zürs fünf Meter in Bach ab

Bregenz – Ein 55-jähriger Skifahrer ist am Montag in Lech-Zürs im Bereich einer Skibrücke rund fünf Meter tief in einen Bach abgestürzt. Dort blieb der Mann regungslos auf dem Rücken liegen, informierte die Polizei. Die Schwester des Verunglückten informierte umgehend die Einsatzkräfte, die den 55-Jährigen bargen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Feldkirch geflogen.