Rauch: „Ersparen mit HPV-Impfung jährlich Hunderten eine Krebserkrankung"

Ab Mittwoch ist die Impfung für Personen ab neun bis 21 Jahre in ganz Österreich gratis verfügbar. Gesundheitsminister Rauch sieht einen „Meilenstein in der österreichischen Gesundheitsvorsorge."

Wien – "Mit der kostenlosen HPV-Impfung ersparen wir jedes Jahr Hunderten Menschen in Österreich eine Krebserkrankung und retten viele Leben", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne): Ab 1. Februar ist sie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom vollendeten 9. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr gratis. "Das ist ein Meilenstein in der österreichischen Gesundheitsvorsorge", so Rauch. Humane Papillomaviren (HPV) sind die Hauptursache für viele Krebserkrankungen.