ORF überträgt 70 Stunden live aus Courchevel und Méribel

Von 6. bis 19. Februar rittern die besten Athletinnen und Athleten bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in den französischen Alpen um Medaillen. ORF 1 überträgt alle Rennen im Fernsehen und als Livestream und kommt auf insgesamt rund 70 Stunden Liveberichterstattung aus Courchevel und Méribel. Für Kommentar und Expertise setzt der öffentlich-rechtliche Sender auf ein altbewährtes Team. Abends steht das „WM-Studio“ an, wo Rennanalysen geliefert und Stars zu Gast sein werden.

Gestartet wird am Montag, 6. Februar, um 10.15 Uhr mit der Kombination der Frauen. Beendet wird die Ski-WM mit dem Slalom der Männer am Sonntag, 19. Februar. Rainer Pariasek meldet sich bei allen Rennen für den ORF aus dem Zielbereich. Als Kommentatoren sind Oliver Polzer, Thomas König, Peter Brunner und Ernst Hausleitner mit von der Partie. Als Expertinnen und Experten sitzen Alexandra Meissnitzer, Armin Assinger, Benjamin Raich, Thomas Sykora und Hans Knauß an ihrer Seite. Meissnitzer und Sykora sind wie auch Joachim Puchner mit der Helmkamera unterwegs.