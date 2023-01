Zehn Skifahrer aus Rinne im Lechtal geborgen: 26-Jähriger verletzt, Heli musste zweimal ausrücken

Kaisers – Eine Variantenabfahrt endete für eine Gruppe Skifahrer am Montag nicht wie geplant. Nachdem ein 26-Jähriger in einer steilen Rinne plötzlich abstürzte und sich verletzte, gab es auch für die restlichen Wintersportler kein Weiterkommen mehr. Zweimal wurde ein Notruf abgesetzt, die Bergung per Heli dauerte fünfeinhalb Stunden.