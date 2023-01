28-Jähriger bei Frontalzusammenstoß mit Lkw in St. Johann verletzt

St. Johann – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Lkw in St. Johann wurde in der Nacht auf Dienstag ein 28-jähriger verletzt.

Der Rumäne war in seinem Lieferwagen gegen 4.10 Uhr auf der Hochkönigbundesstraße in westlicher Richtung unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Lkw in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam es bei winterlichen Bedingungen zum Frontalzusammenstoß.