ÖFB-Präsident Milletich tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Wien – Gerhard Milletich ist nicht mehr Präsident des ÖFB. Wie der Burgenländer am Dienstag bekanntgab, legt er sein Amt mit sofortiger Wirkung zurück. Eine offizielle Bestätigung erfolgte am späten Nachmittag.

Für einige Landesverbands-Präsidenten – darunter auch der Tiroler Josef Geisler – war Milletich nach den Vorwürfen nicht mehr tragbar. „Mit der in der Sitzung des ÖFB-Präsidiums von ihm selbst vorgelegten Korrespondenz mit einem Sponsor wurde der Beweis für die Richtigkeit der Vorwürfe gegen ihn erbracht. Dass Milletich unternehmerisch bereits seit Jahrzehnten mit allen ÖFB-Sponsoren, an die er wegen Inseraten herangetreten ist, zusammenarbeiten würde, stimmt gemäß den Aussagen von Sponsoren so offenbar nicht“, hatte Geisler in einem TT-Interview gesagt.