Zwei Wintersportler kamen bei Ausweichmanöver in Tux zu Fall: 57-Jähriger verletzt

Tux – Im Skigebiet „Eggalm“ in Tux fuhren am Dienstagvormittag ein 27-jähriger Snowboarder und ein 57-jähriger Skifahrer auf einer roten Piste talwärts. Der ältere Wintersportler wollte unmittelbar vor der Bergstation der 6er-Sesselbahn „Lattenalm“ rechts in den Skiweg einbiegen. Dabei kreuzte sich die Fahrspur mit der des Snowboarders.