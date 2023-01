Schwazer Weibernacht: Geballte Frauenpower in ihren schrillsten Facetten

„Modenschau“ der besonderen Art: Rund 900 Frauen feierten in Schwaz in kunterbunten Kostümen. Ab 23 Uhr durften dann auch Männer in die wilde Faschingswelt der Damen eintauchen.

Es war eine „Modenschau“ der besonderen Art, die sich am Samstag im SZentrum abspielte. Schräge und schillernde Kostüme, aufwändige Make-Ups und eine nicht endende wollende Vielfalt an Kostümierungsideen. Mitten drin als „Hahn im Korb“ bei der Weibernacht: DJ Instyle alias Marco Jägert aus Stams. „Wir haben satt Live-Musik erstmals einen DJ engagiert. Und was für einen! Der hatte die Damen im Griff wie Robbie Williams und zog viel neues, junges Publikum an“, schildert Spiß. Für die tollsten Kostüme gab es unter anderem Kulinarik-Gutscheine. Ab 23 Uhr durften dann auch Männer in die wilde Faschingswelt der Damen eintauchen.