Mädchen nach Zusammenstoß auf Piste am Stubaier Gletscher bewusstlos

Neustift im Stubaital – Zwei junge Skifahrerinnen prallten am Dienstag auf einer Piste am Stubaier Gletscher so heftig zusammen, dass beide kurz bewusstlos waren. Die 15-jährige Deutsche und die zwei Jahre jüngere Polin waren auf der roten Piste „Daunenhang“ unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die beiden Väter, die hinter den Mädchen abfuhren, leisteten ihren Töchtern Erste Hilfe.