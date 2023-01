Union Berlin und Stuttgart im DFB-Pokal-Viertelfinale

Wolfsburg ging bei den "Eisernen" zwar in der fünften Minute durch Luca Waldschmidt in Führung, die Berliner schlugen aber dank Robin Knoche (12.) und Kevin Behrens (79.) zurück. Bei Union saß Christopher Trimmel auf der Bank, beim VfL wurde Patrick Wimmer in der 75. Minute eingewechselt. Bei den Wolfsburgern bestritt der österreichische Goalie Pavao Pervan sein erstes Saison-Pflichtspiel, der 35-Jährige vertrat den an einer Erkältung leidenden belgischen Stamm-Torhüter Koen Casteels.