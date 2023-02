Raschere Wolf-Abschüsse und neue Transitachse

Nur einen Tag nachdem LH Anton Mattle (VP) beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) um Verständnis in Sachen Anti-Transitmaßnahmen warb, schmiedeten gestern Italien und Deutschland bereits an einer Anti-Tirol-Verkehrsachse. Die beiden Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) und Volker Wissing (FDP) kamen in Rom darüber ein, gemeinsam gegen die Tiroler Einschränkungen in der EU vorgehen zu wollen. Bereits beim nächsten EU-Verkehrsministertreffen wollen die beiden das Transit-Problem auf die Agenda hieven. Wissing teilte zudem Italiens Standpunkt, dass jede Art von Verhandlungen unter dem Druck von Verboten inakzeptabel sei.