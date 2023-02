Betreuung von 7 bis 17 Uhr: Kinderkrippe am Wörgler Bach eröffnet

Wörgl – Die Kinder füllen das Haus seit drei Wochen mit Leben, am Samstag wurde die „Kinderkrippe am Wörgler Bach“ offiziell eröffnet. 430 m² auf zwei Etagen plus 250 m² Garten stehen bis zu 24 Kindern und ihren aktuell sechs PädagogInnen zum Spielen und Lernen zur Verfügung. Nach Abzug der Förderungen investiert die Gemeinde rund zwei Mio. Euro in die Betreuungsstätte. LR Cornelia Hagele (VP) gratulierte der Stadt zu den langen Öffnungszeiten wochentags von 7 bis 17 Uhr.