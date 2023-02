Fünf von 15 festen Shampoos nach AK-Test empfohlen

Linz – Feste Shampoos werden immer beliebter und kommen ohne Plastikverpackungen aus. Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat nun die Inhaltsstoffe von 15 der 72 im Handel erhältlichen Shampoos überprüft. Fünf davon konnten die Tester besonders empfehlen, fünf enthielten einen kennzeichnungspflichtigen Duftstoff, vier einen bedenklichen Stoff, der leberschädigend sein kann, und eines flüssiges Mikroplastik, wie die AK in einer Pressemitteilung am Mittwoch berichtete.

In vier der Schlusslichter im Test wurde der kennzeichnungspflichtige Duftstoff Coumarin gefunden, den auch das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland als bedenklich einstuft, weil er leberschädigend sein kann und in Tierversuchen in höherer Dosis Krebs auslöste. In einem weiteren der am schlechtesten bewerteten Produkte wurde flüssiges Mikroplastik und der Komplexbildner EDTA, der die Umwelt belastet und als reizender und gesundheitsschädlicher Stoff eingestuft ist, gefunden.