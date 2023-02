Überraschende Hochzeit: „DSDS“-Star Juliette Schoppmann und Comedienne Tahnee haben „Ja“ gesagt

Berlin – Comedienne Tahnee (30) und Sängerin Juliette Schoppmann (42) sind ein Paar. Ihre Liebe machten der ehemalige „DSDS"-Star und die Comedienne, die unter anderem aus „LOL – Last One Laughing" bekannt ist, jetzt mit einer Reihe von Fotos auf Instagram öffentlich. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie sie am Strand in weißen Kleidern durchs Wasser laufen und in inniger Umarmung in Richtung Meer schauen. Daneben setzten sie ein Herz und einen Ring-Emoji.