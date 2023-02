Auslosung erledigt: Österreich-Starterinnen Teya & Salena singen im 2. ESC-Halbfinale

Liverpool/Wien – Am gestrigen Dienstag wurde enthüllt, dass die beiden Sängerinnen Teya & Salena Österreich heuer beim 67. Eurovision Song Contest vertreten. Und nun steht auch fest, wann die beiden Musikerinnen in den Ring steigen werden, um ihr Finalticket zu erkämpfen: Österreich singt heuer in der zweiten Hälfte im 2. Halbfinale des größten Musikbewerbs der Welt am 11. Mai. Das wurde in der englischen Veranstalterstadt Liverpool am Dienstagabend ausgelost.

Damit haben Teya & Salena jenes Semifinale ausgefasst, in dem insgesamt 16 Länder um zehn Finaltickets rittern. Im 1. Halbfinale am 9. Mai sind es hingegen 15. So werden aus 31 Halbfinalauftritten letztlich 20 Finalteilnehmer kondensiert. Zu diesen gesellen sich dann traditionell am 13. Mai zur Endrunde die fünf größten Zahlerländer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Die Runde in der Liverpool Arena komplettiert die Ukraine als Vorjahressieger. So hatte beim ESC 2022 in Turin das Kalush Orchestra Platz 1 erobert, ob des russischen Angriffskrieges richtet jedoch Großbritannien den Bewerb aus, von dem Russland heuer ausgeschlossen wurde. Insgesamt treten somit 37 Länder in Liverpool zum Sangesreigen an.