Tirol nimmt mit Wirtschaftsförderung-Neu „Start-Ups" ins Visier

Für entsprechende Schwerpunkte werden 31 Millionen Euro für 2023 in die Hand genommen. Diese Summe könne sich in den Folgejahren erhöhen. Fokus auch auf Tourismus, Nachhaltigkeit, Klima und Digitalisierung.

Zirl – Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung rückt mit der neu konzipierten Wirtschaftsförderung im Zeitraum 2023 bis 2027 auch "Start-Ups", also neu gegründete Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, in den Fokus. Für diese und die sonst gesetzten Schwerpunkte wie etwa Tourismus und Regionalität, Infrastrukturförderung, Digitalisierung sowie Klima und Nachhaltigkeit nimmt man im Jahr 2023 rund 31 Mio. Euro in die Hand, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Zirl.