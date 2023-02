Erdogan zu NATO-Antrag: "Schweden, bemühe dich nicht umsonst!"

Ankara, Stockholm, Kiew – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut eine Zustimmung zur Aufnahme Finnlands ohne Schweden in die NATO in Aussicht gestellt. In Bezug auf Finnland sehe man den Prozess anders als bei Schweden "positiv", sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. "Schweden, bemühe dich nicht umsonst!", sagte Erdogan. "Solange du und deine Sicherheitskräfte zulassen, dass mein heiliges Buch, der Koran, verbrannt und zerrissen wird, stimmen wir eurem NATO-Beitritt nicht zu."