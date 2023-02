Vierjährige in England starb nach Hundeangriff

Milton Keynes – Nach einem Hundeangriff in England ist ein vier Jahre altes Mädchen gestorben. Der Vorfall soll sich am Dienstagabend in einem Garten hinter einem Haus in der englischen Stadt Milton Keynes zugetragen haben, teilte die Polizei mit. „Das ist ein absolut tragischer Vorfall, bei dem wir davon ausgehen, dass ein Kind nach einem Angriff durch einen Hund gestorben ist", sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Das Kind wurde demnach noch an Ort und Stelle für tot erklärt.