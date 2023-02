Vielseitiges Ayurveda: Die wichtigsten Regeln, um die indische Heilmethode umzusetzen

Wer mit der Ayurveda-Ernährungs-Methode körperliche Probleme in den Griff bekommen will, muss eines wissen: Welcher Typ er nach der indischen Heilkunst ist.

Die traditionelle indische Heilkunst Ayurveda ist längst in der gesamten Welt angekommen. Das "Wissen vom Leben", wie der Begriff wörtlich übersetzt werden kann, ist auch hierzulande beliebt. Schließlich geht die in Indien wissenschaftlich gelehrte Methode auf sehr lange Erkenntnisse zurück (Ursprung vor 5000 Jahren) und setzt ganzheitlich an.