Prozess um Anschlag in Wien: Zwei Angeklagte von zentralen Vorwürfen freigesprochen

Kurz nach 10 Uhr am Vormittag zogen sich am Mittwoch die Geschworenen zur Beratung zurück. Rund zwölf Stunden später gab es die Urteilsverkündung. Für vier Angeklagte setzte es Schuldsprüche wegen Beteiligung am Mord.

Wien – Im Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer am Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020, bei dem vier Passanten getötet wurden, ehe der Attentäter von der Polizei erschossen wurde, sind in der Nacht auf Donnerstag am Wiener Landesgericht zwei Angeklagte vom Vorwurf der Beteiligung am Mord im Rahmen einer terroristischen Vereinigung freigesprochen worden. Für die restlichen Angeklagten setzte es dagegen in den zentralen Punkten der Anklage Schuldsprüche.





Beim Erstangeklagten fehlte den Geschworenen der Beweis, dass dieser - wie von der Anklage inkriminiert – den Attentäter psychisch und bei der Planung und Vorbereitung des Anschlags unterstützt und am 21. Juli 2020 im Wissen um dessen mörderische Pläne in die Slowakei chauffiert hatte, wo dieser Munition für das beim Attentat verwendete AK-47-Sturmgewehr kaufen wollte. Beim Zweitangeklagten wurde entgegen der Anklage nicht angenommen, dass dieser dem Attentäter am Tag des Anschlags bei Tatvorbereitungen und bei der Auswahl des Anschlagsziels behilflich war und ihn im Entschluss zur Tatbegehung bestärkt hatte.

Vier Angeklagte wegen Beteiligung am Mord verurteilt

Demgegenüber folgten die Geschworenen der Staatsanwältin im Kern der Anklage beim Dritt-, Viert-, Fünft- und Sechstangeklagten, wobei die Männer mit Ausnahme des Fünftangeklagten als der radikal-islamistischen Szene und der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zugerechnet wurden. Der Drittangeklagte wurde schuldig erkannt, den Attentäter von Mai 2020 bis zum Tag des Anschlags im Wissen um dessen Absichten unterstützt, das Anschlagsziel mitausgesucht und Fluchtvorbereitungen getroffen zu haben, indem er gefälschte Papiere besorgte. Beim Viertangeklagten wurde angenommen, dass dieser den Attentäter ab Juli 2020 bis zum Tag des Anschlags zur Tatausführung bestärkte sowie die Tatwaffen samt Munition und weitere Utensilien in der Wohnung des Attentäters vorbereitet hatte.

Beim Fünftangeklagten gelangten die Geschworenen mit 5:3 Stimmen zur Ansicht, dass dieser dem Attentäter im Juni 2020 die beim Anschlag verwendeten Schusswaffen – ein Sturmgewehr und eine Pistole – und die passende Munition vermittelt und übergeben hatte. Für die Laienrichter war damit - wenn auch nicht im Rahmen einer terroristischen Vereinigung – der Tatbestand der Beteiligung am Mord erfüllt. Ähnlich sahen es die Geschworenen beim Sechstangeklagten, bei dem dem Wahrspruch zufolge davon ausgegangen wurde, dass er die Abwicklung des Waffen- und Munitionskaufs mitorganisierte und dem Attentäter den Kontakt zum Fünftangeklagten vermittelte, indem er ihm dessen Telefonnummer übergab. Beim Sechstangeklagten wurde jedoch angenommen, dass dieser an einer terroristischen Vereinigung beteiligt war.

Wie in den minderschweren Anklagepunkten entschieden und welche Strafen vom Schwurgericht verhängt wurden, steht noch nicht fest. Nach 23.00 Uhr war die Urteilsverkündung noch im Gange.

Zwei Angeklagte verzichteten auf Schlusswort

Vier Angeklagte nutzten die Gelegenheit zu einem Schlusswort, der Zweit- und der Drittangeklagte verzichteten darauf und verwiesen auf die vorangegangen Schlussvorträge ihrer Verteidiger. Die Geschworenen zogen sich exakt um 10.02 Uhr zurück, nach der Rechtsbelehrung durch den vorsitzenden Richter nahmen sie ihre Beratungen auf.

"Mein tiefstes Beileid an die Hinterbliebenen, denn sie sind bis jetzt zu kurz gekommen", sagte der Erstangeklagte, dem die Anklage zur Last legt, den Attentäter zum Zwecke der Munitionsbeschaffung in die Slowakei chauffiert zu haben. Diese Fahrt sei "wie ein schlechtes Date" gewesen: "Ich habe bereut, dass ich mit ihm losgefahren bin." Er habe das nur deshalb gemacht, weil er endlich ein eigenes Auto hatte ("Die Freude war riesengroß, das Auto war meine Lebensfreude"), mit dem er grundsätzlich jeden in seinem Bekanntenkreis herumchauffiert habe, wenn er danach gefragt wurde. Dies auch für den späteren Attentäter getan zu haben, sei "nichts Bedeutendes für mich" gewesen.

Hätte ich es gewusst, hätte ich es gemeldet. Der Erstangeklagte im Schlusswort

Er habe den Attentäter "fast gar nicht" gekannt: "Er war einer, der nicht viel redet." Den Vorwurf, diesen in seinen mörderischen Plänen bestärkt zu haben, wies der Erstangeklagte zurück, zumal er mit der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) nichts am Hut gehabt habe: "Wie soll jemand, der den IS verteufelt, ihn (den Attentäter, Anm.) fünf Monate lang motiviert haben?" Er sei nicht davon ausgegangen, dass der Attentäter gefährlich ist: "Hätte ich es gewusst, hätte ich es gemeldet." Aber selbst der Verfassungsschutz habe offenbar keine Gefahr gesehen: "Der Verfassungsschutz kannte ihn am besten. Sie kannten seine Vorgeschichte. Sie haben nicht funktioniert."

Er habe nichts mit dem IS zu tun gehabt, bemerkte der Erstangeklagte abschließend: "Ich war nie ein Sympathisant." Der Terror-Anschlag sei eine "abscheuliche Tat, die durch nichts zu rechtfertigen ist" gewesen: "Ich distanziere mich von jeder Art von Gewalt."

Der Viertangeklagte, der dem Attentäter bis kurz vor dem Anschlag geholfen haben soll – seine DNA-Spuren fanden sich auf beim Terror-Akt verwendeten Waffen und weiteren Utensilien –, verwies darauf, dass er sich nur aufgrund von "Differenzen mit meiner Frau" in der Wohnung aufgehalten habe: "Man kann es Pech nennen, man kann es Schicksal nennen." Eine andere Wohnmöglichkeit "hätte 600, 700 Euro gekostet". Er habe Vorstrafen, habe unter "schlechtem Einfluss" Fehler gemacht, sich nach seiner Hochzeit aber von diesen Einflüssen distanziert: "Ich hatte mein Training, ich hatte mein Studium. Mehr wollte ich nicht." Er sei "ein Stubenhocker" gewesen und – was die gegen ihn gerichtete Anklage betrifft – unschuldig.

Sogar das amerikanische FBI hat mich geprüft. Zuerst dachte ich, das ist ein Witz. Der Fünftangeklagte im Schlusswort

Das betonte auch der Fünftangeklagte, der dem Attentäter die beim Anschlag verwendeten Schusswaffen verkauft hatte: "Ich bin in diese Geschichte hineingeraten." Er habe nicht gewusst bzw. geahnt, wofür der Attentäter die Waffen verwendete: "Ich habe nicht nachgedacht, vielleicht, weil ich zu viel Stress hatte." Er habe als Security-Mitarbeiter "Prominente bewacht, Hollywood-Stars" und habe auch als Event-Manager gearbeitet. Mit "terroristischen Sachen" habe er nie etwas zu tun gehabt: "Sogar das amerikanische FBI hat mich geprüft. Zuerst dachte ich, das ist ein Witz." Rausgekommen sei dabei nichts: "In meinem Umfeld ist nie jemand radikal gewesen."

Den Kontakt des Attentäters zum Fünfangeklagten hatte der Sechstangeklagte hergestellt, der dazu in seinem Schlusswort klarstellte: "Hätte ich je gedacht, dass der Attentäter zu so etwas fähig ist, hätte ich die Nummer nicht weitergegeben. Damit muss ich leben."