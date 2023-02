Mordversuchprozess nach Schüssen auf Wiener Polizeibeamte

Wegen versuchten Mordes an zwei Wiener Polizisten muss sich ein 32-Jähriger am Donnerstag am Wiener Landesgericht verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, in der Nacht auf den 17. August 2022 in Wien-Penzing mit einer Pistole gezielt auf die Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse geschossen zu haben, die von Augenzeugen alarmiert worden waren, weil der Mann geparkte Autos beschädigt hatte. Die Schüsse verfehlten die Polizisten.