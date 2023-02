Neue Förderung: 31 Mio. Euro im Jahr für Start-ups

Innsbruck, Zirl – Simon Meinschad, Geschäftsführer von hollu, hat mit seiner App NOA den Innovationspreis 2022 gewonnen. Die Softwarelösung, ein „digitaler Hygienemanager“, siegte in der Kategorie „Dienstleistungsinnovation“. Der Tiroler Innovationspreis gilt als wichtigste Auszeichnung des Landes für innovative Produkte, die schon erste Erfolge auf dem Markt erzielten. Finanziert wurde die Entwicklung der App auch durch Förderprogramme der Wirtschaftsförderung. Es sei wichtig, dass „Politik und Wirtschaft gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagt Meinschad. Lebens- und Arbeitswelten seien in Bewegung, Förderprogramme „ein wichtiger Weg für die Steuerung und vor allem Beschleunigung der Veränderungsprozesse“.