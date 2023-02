Schlüsse zum Ende der Corona-Vorschriften

Vor drei Jahren gab es die ersten Corona-Fälle in Österreich. Am 25. Februar 2020 wurden in Innsbruck zwei Infektionen registriert. Rasch zeigte sich, dass Menschen weltweit mit etwas konfrontiert waren, das sie nicht kannten – mit einer Pandemie, die die Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 ausrief.