Das Aguntum wird zur Theaterbühne

Dölsach – Zum Abschied von großen Inszenierungen im Museum von Aguntum kommt dort die Theaterfassung des Buches „Das Mädchen von Agunt“ zur Aufführung. 14 Vorstellungen sind geplant. Premiere ist am 18. Mai. „Die Dauerausstellung zur Historie von Tirols einziger Römerstadt wird heuer umgebaut und völlig neu gestaltet. Dann wird es nicht mehr möglich sein, eine Bühne mitten in den Ausstellungsraum zu setzen“, erklärt Aguntum-Geschäftsführer Manfred Hainzl, warum es die letzte Veranstaltung dieser Art werden wird.

Die Theaterwerkstatt Dölsach hatte das Projekt zuletzt um ein Jahr verschoben und vor Weihnachten dann überraschend das Aus bekannt gegeben. Nun übernimmt die Kulturinitiative Dölsach mit Obmann Robert Possenig die Verantwortung. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen und derzeit auf Sponsorensuche“, sagt Possenig. Ein Budget von 130.000 Euro dürfte notwendig sein. Besonders aufwändig ist der Bühnenbau. Die Veranstalter lassen die Geschichte mit nicht weniger als 50 Darstellern lebendig werden. Die Hauptrollen sind vergeben. Theaterbegeisterte, die mitwirken möchten, sind eingeladen, sich unter der Telefonnummer 0650/9100150 bei Possenig anzumelden. Ein erstes Treffen mit allen Beteiligten ist für Anfang März im Tirolerhof angesetzt.

Die Veranstalter erwarten das deutsche Schriftstellerehepaar Iny Klocke und Elmar Wohlrath zur Premiere, ein Jahr nachdem die Autoren das Buch in Dölsach präsentiert haben. Eine Autogrammstunde ist geplant. „Die beiden sind begeistert, dass wir ihre Erzählung aufführen, und unterstützen das Vorhaben auch finanziell“, berichtet Possenig. Innerhalb des ersten Jahres wurden bereits 80.000 Ausgaben dieses Romans verkauft. „Die Leser interessieren sich natürlich dafür, wo die Hauptfigur, das Mädchen von Agunt, gelebt haben könnte. Die Premiere wird auch in Deutschland Beachtung finden und Interesse auf den Orginalschauplatz in Osttirol lenken“, ist man bei den Theatermachern überzeugt.