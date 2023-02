Vierte Staffel „LOL“ wieder mit Max Giermann und nun auch Joko Winterscheidt

Berlin – Für die vierte Staffel der Streaming-Show „LOL: Last One Laughing“ sind nun auch die letzten Namen bekannt geworden. Joko Winterscheidt sei erstmals Teil des Formats und Max Giermann zum dritten Mal, teilte der Amazon-Dienst Prime Video am Donnerstag mit. Ebenfalls zum dritten Mal ist Kurt Krömer dabei, zum zweiten Mal machen Martina Hill und Hazel Brugger mit. Ansonsten nehmen an der Comedy-Sendung, bei der es darum geht, sechs Stunden unter keinen Umständen zu lachen, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Jan van Weyde und Elton teil.