Wintereinbruch in ganz Österreich: Hohe Lawinengefahr in Tirol

Donnerstagfrüh gab es in ganz Österreich starke Schneefälle, die vor allem in Ober- und Niederösterreich und Teilen der Steiermark für Verkehrsprobleme sorgten. In Tirol erhöht sich in den kommenden Tagen aufgrund des starken Windes die Lawinengefahr drastisch.

Innsbruck – Wie prognostiziert, ist in der Nacht auf Donnerstag der Winter so richtig über Österreich hereingebrochen. Starke Schneefälle sorgten in der Früh und am Vormittag für teils massive Verkehrsbehinderungen. Auf vielen Straßen wurde Schneekettenpflicht verhängt. Betroffen waren die Arlberg Schnellstraße (S16), die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, die Katschberg Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich.





In Tirol war am Donnerstagvormittag vor allem der Raum Kitzbühel, die Tuxer und Zillertaler Alpen sowie der Raum Wörgl von Schneeglätte betroffen. Hinzu kamen stürmische Windböen.

Schneekettenpflicht gab es unter anderem zwischen Mühltal und Wörgl in beiden Richtungen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, zwischen Hochfilzen und Hütten in beiden Richtungen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, zwischen Fieberbrunn und Hochfilzen in beiden Richtungen, zwischen Fügen und der Kreuzung nach Kapfing in beiden Richtungen, zwischen St. Anton am Arlberg und Alpe Rauz in beiden Richtungen, zwischen Jochberg und der Kreuzung nach Jochberg in beiden Richtungen, zwischen Mittersill und Jochberg in beiden Richtungen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sowie zwischen Sankt Margarethen und Maurach am Achensee in beiden Richtungen. Autofahrer mussten besonders auf diesen Strecken mit Zeitverlust rechnen.

Durch die schwierigen Fahrbahnverhältnisse kam es zu zahlreichen Sperren durch hängengebliebene Lkw. Betroffen waren unter anderem die Pyhrn Autobahn (A9) bei Ried im Traunkreis, die Westautobahn (A1) bei Regau und einige weitere Landesstraßen von Tirol bis Niederösterreich.

Unfälle waren eine weitere Folge der schwierigen Wettersituation. „Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen an und vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto“, warnten die ÖAMTC-Experten in einer Aussendung.

In den tieferen Lagen blieb das Wetter am Donnerstag eher regnerisch. Durch den starken Westwind dürfte es auch tagsüber im Inntal und im Lienzer Becken trocken bleiben. Vor allem in Osttirol lässt sich tagsüber sogar die Sonne blicken. Am Freitag dürfte der Tag trüb starten, im Tagesverlauf aber zunehmend sonnig werden. Der Wind bleibt weiter stürmisch. In der Nacht auf Samstag setzen dann erneut Regen und Schnee ein. Die Schneefallgrenze dürfte bis auf 600 Meter sinken. Das Wochenende bleibt aus heutiger Sicht in Tirol winterlich.

Warnung vor erhöhter Lawinengefahr in ganz Tirol

Wie das Land warnte, dürfte es in Tirol in den kommenden Tagen außerdem zu einer erhöhten Lawinengefahr kommen. Vor allem im Osten des Landes kann die Warnstufe 4 erreicht werden. Im restlichen Land wird die Lawinengefahr mit Stufe drei ausgegeben – also jener Stufe, bei der statistisch am meisten passiert.

Norbert Lanzanasto vom Lawinenwarndienst Tirol appelliert: „Wir empfehlen den Wintersportler:innen dringend, auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Im freien Skiraum sind große Erfahrung und defensives Verhalten nötig. Gründe für die heikle Situation sind die Kombination aus viel Neuschnee, Wind und eine schwache Schneedecke.“