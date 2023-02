Superstar Beyoncé kündigt Welttournee an: drei Konzerte in Deutschland

Beyoncé Knowles geht auf Welttournee – gestartet wird in Stockholm, in Deutschland macht die Sängerin Halt in Köln, Hamburg und Frankfurt. Dabei wird sie vornehmlich Songs ihres aktuellen Albums „Renaissance" präsentieren.

Aktuell sind auf der Homepage der Sängerin neben Auftritten in Barcelona, Paris oder auch London drei Konzerte in Deutschland angekündigt. Los geht es demnach am 10. Mai im schwedischen Stockholm. Die erste hiesige Show ist für den 15. Juni im Kölner Rheinenergiestadion geplant. Zudem gelistet sind Auftritte im Hamburger Volksparkstadion am 21. Juni sowie im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main am 24. Juni. Berlin oder weitere deutsche Großstädte stehen derzeit nicht auf der Liste. Auch Termine in Österreich und in der Schweiz gibt es aktuell nicht.