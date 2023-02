Kinderbetreuung in Osttirol wird als beispielhaft ausgezeichnet

Wien, Lienz – Applaus für das OKZ gab es beim Betreuungsgipfel in der Wiener Hofburg. In Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellten Obfrau Birgit Volgger und Geschäftsführerin Sabine Bodner das Zentrum vor, das als eines von nur zwei Einrichtungen österreichweit als „Best Practice“ vor den Vorhang geholt wurde.

Das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum ist ein gemeinnütziger Sozialverein, in dem ganztägig, ganzjährig und gemeindeübergreifend Kinder im Alter von 1 -14 Jahren betreut werden. Derzeit ist das OKZ an sieben Standorten in Osttirol vertreten. Die Kindervilla, die direkt neben dem Lienzer Krankenhaus eingerichtet wurde, ist ein Aushängeschild des Vereins, denn dort finden Kinder von Spitalsbediensteten eine Betreuung, die sich an den Arbeitszeiten der Eltern orientiert. Neben dem flächendeckenden und flexiblen Angebot beeindruckte die TeilnehmerInnen des Gipfels vor allem das „Kindertaxi“ (Abholdienst von Kindergarten und Schulen). Auch die langen Öffnungszeiten kamen gut an.