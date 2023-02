230 Mitarbeiter betroffen: Absamer Pharmafirma Montavit insolvent, Investor gesucht

Das Tiroler Pharmaunternehmen Montavit ist mit 45 Millionen Euro Schulden insolvent und wird ein „Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung" einleiten. Dafür finden derzeit Gespräche mit Banken und potenziellen Investoren statt. In Absam arbeiten 180 Menschen, insgesamt gibt es 230 Beschäftigte.

Absam ‒ Das Tiroler Traditionsunternehmen Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H. in Absam leitet ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein. Der Antrag wird beim Landesgericht Innsbruck eingebracht.

Die Verantwortlichen führten die Krise auf „durch Corona ausgelöste Marktverwerfungen" zurück, die die Umsätze „weltweit" einbrechen ließen. Vor der Pandemie hatte sich Montavit aufgrund der „positiven Unternehmensergebnisse im Jahr 2019" entschlossen, in eine neue Produktionsanlage für das Hauptprodukt („Cathejell") zu investieren. „Selbst in einem Vier-Schichtbetrieb konnte man damals der starken Nachfrage nicht mehr nachkommen."

Montavit bietet aktuell den Gläubigern eine Quote in Höhe von 30 Prozent, zahlbar in den nächsten zwei Jahren, an. Der KSV1870 werde prüfen, ob dieses Angebot für die betroffenen Gläubiger attraktiv sei.